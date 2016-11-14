Заместители губернатора Кемерово подозреваются в вымогательстве миллиарда рублей

В отношении руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области Сергея Калинкина, заместителей губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и Александра Данильченко и других должностных лиц возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве.

Подозреваемые требовали передать им контрольный пакет акций коммерческого предприятия рыночной стоимостью около миллиарда рублей, - сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

- В настоящее время следователями совместно с сотрудниками территориальных подразделений ФСБ России проводятся обыски по местам жительства и службы подозреваемых. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинений, - рассказала Петренко.

По словам собеседницы агентства, подозреваемые по предварительному сговору вымогали у Антона Цыганкова принадлежащие ему 51 процент акций АО «Разрез Инской».

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