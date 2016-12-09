Заместитель начальника ГУСБ МВД РФ Ромейко-Гурко подал в отставку

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подаст ходатайство об увольнении заместителя начальника Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД Антона Ромейко-Гурко.

Такое решение принято после задержания начальника отдела № 17 «Запад» регионального управления собственной безопасности (РУСБ) ГУСБ МВД в Санкт-Петербурге, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Ромейко-Гурко, который курирует подразделения РУСБ, дислоцирующихся в округах, уже подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. Он был назначен на эту должность указом президента в декабре 2015 года.

Также рапорт об отставке подал заместитель начальника Управления ГУСБ МВД России Владимир Цветков.

Волк также сообщила, что МВД проведет в Главном управлении собственной безопасности структурные изменения и ликвидирует РУСБ в округах.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: отставки
Организации: МВД
Следующая новость Лавров не называл «дебилом» оператора агентства Reuters

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО