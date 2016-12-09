Заместитель начальника ГУСБ МВД РФ Ромейко-Гурко подал в отставку

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подаст ходатайство об увольнении заместителя начальника Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД Антона Ромейко-Гурко.

Такое решение принято после задержания начальника отдела № 17 «Запад» регионального управления собственной безопасности (РУСБ) ГУСБ МВД в Санкт-Петербурге, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Ромейко-Гурко, который курирует подразделения РУСБ, дислоцирующихся в округах, уже подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. Он был назначен на эту должность указом президента в декабре 2015 года.

Также рапорт об отставке подал заместитель начальника Управления ГУСБ МВД России Владимир Цветков.

Волк также сообщила, что МВД проведет в Главном управлении собственной безопасности структурные изменения и ликвидирует РУСБ в округах.