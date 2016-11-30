Заместитель министра финансов Орешкин назначен министром экономического развития

Президент РФ Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов.

- Максим Станиславович, вы работаете не так давно, но в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития, - цитирует Путина ТАСС.

Орешкин ответил согласием.

Максим Орешкин родился в 1982 году в Москве. В 2004 году окончил магистратуру Высшей школы экономики по направлению «Экономика». С 2002 по 2006 год работал в Банке России на позициях ведущего и главного экономиста, а также заведующего сектором. С 2006 по 2013 годы работал на руководящих должностях в банках, в частности «Росбанк», «ВТБ Капитал». В 2013 году пришел в Минфин РФ на должность директора департамента долгосрочного стратегического планирования, с марта 2015 года работал заместителем министра финансов РФ.