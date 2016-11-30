Заместитель министра финансов Орешкин назначен министром экономического развития

Президент РФ Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов.

- Максим Станиславович, вы работаете не так давно, но в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития, - цитирует Путина ТАСС.

Орешкин ответил согласием.

Максим Орешкин родился в 1982 году в Москве. В 2004 году окончил магистратуру Высшей школы экономики по направлению «Экономика». С 2002 по 2006 год работал в Банке России на позициях ведущего и главного экономиста, а также заведующего сектором. С 2006 по 2013 годы работал на руководящих должностях в банках, в частности «Росбанк», «ВТБ Капитал». В 2013 году пришел в Минфин РФ на должность директора департамента долгосрочного стратегического планирования, с марта 2015 года работал заместителем министра финансов РФ.

Новости по теме
Теги:
События: назначения
Организации: МЭР
Следующая новость Путин назвал урегулирование на Ближнем Востоке возможным при участии всех стран

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО