Заместитель главы МВД Украины Деева рассказала о травле из-за откровенных фото

Выступая в эфире телеканала ТСН, 24-летняя заместитель министра внутренних дел Украины Анастасия Деева призналась, что после назначения на высокую должность подвергается нападкам и травле.

- Я хочу очень четко сказать о том, что ни один человек не заслуживает этого. Я просто хочу попросить, что когда в следующий раз человек, не разобравшись — где и какие суждения, лучше подумать дважды, - цитирует Дееву РИА «Новости».

Деева стала заместителем главы МВД Украины по вопросам европейской интеграции 10 ноября. Это назначение вызвало широкий резонанс как из-за возраста чиновницы, так и из-за ее откровенных фотографий, появившихся в интернете. На защиту своего зама встал глава МВД Аваков, который заявил, что девушка «по ряду функций» выигрывает у него самого.

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