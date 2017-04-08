Замдиректора «Петергофа» помещен под домашний арест

В Санк-Петербурге под домашним арестом оказался заместитель директора государственного музея «Петергоф» Виктор Сорокин.

Как сообщает Коммерсант.ru, его обвиняют в растрате государственных средств, которые были выделены на развитие «Петергофа». Решение об аресте было принято Петродворцовым судом накануне. Фемида удовлетворила ходатайство ФСБ и запретила Сорокину пользоваться средствами связи и общаться с кем-либо помимо жены, медиков и близких родственников. Вследствие заболевания руководителя музея-заповедника суд разрешил ему совершать ежедневные двухчасовые прогулки.

59-летний Виктор Сорокин занимался техническим обеспечением музейного комплекса «Петергоф», а также контролировал исполнение государственных контрактов. В октябре 2016 года региональное управление ФСБ возбудило против него уголовное дело по статье «растрата в особо крупном размере». Они полагают, что Сорокин связан с «делом реставраторов», где главным фигурантом выступает бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов.