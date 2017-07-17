В Замбии шалость обезьяны оставила без света тысячи людей

В Замбии любопытный бабуин лишил электричества около 50 тысяч человек.

Инцидент произошел в городе Ливингстон. Животное забралось на местную электростанцию и начало тянуть кабели.

Бабуин не только оставил без света людей, но и пострадал сам, получив, по словам представителя электростанции, мощный удар током и серьезные ранения. При этом он остался жив, тогда как для человека происшествия закончилось бы летальным исходом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Электроснабжение в городе к настоящему моменту восстановлено.