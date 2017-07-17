В Замбии шалость обезьяны оставила без света тысячи людей
В Замбии любопытный бабуин лишил электричества около 50 тысяч человек.
Инцидент произошел в городе Ливингстон. Животное забралось на местную электростанцию и начало тянуть кабели.
Бабуин не только оставил без света людей, но и пострадал сам, получив, по словам представителя электростанции, мощный удар током и серьезные ранения. При этом он остался жив, тогда как для человека происшествия закончилось бы летальным исходом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Электроснабжение в городе к настоящему моменту восстановлено.
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