Заложниками вулкана на Бали стали шесть тысяч россиян

Около шести тысяч российских граждан находятся на острове Бали, где у субботу произошло извержение вулкана Агунга, сообщили в консульском отделе посольства России в Индонезии со ссылкой на данные местных миграционных служб.

«Численность россиян составляет 5-6 тысяч человек. Из них до тысячи человек приходится на туристов», - уточнили в дипмиссии.

Сегодня утром аэропорт Бали был закрыт на сутки, так как слой пепла, образовавшийся в результате извержения вулкана, достиг воздушного пространства над аэровокзалом.

На прошлой неделе на Бали произошло три извержения вулкана Агунга. Власти потребовали срочной эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе 5-8 километров от вулкана, сообщает «Интерфакс».