Заложниками вулкана на Бали стали шесть тысяч россиян
Около шести тысяч российских граждан находятся на острове Бали, где у субботу произошло извержение вулкана Агунга, сообщили в консульском отделе посольства России в Индонезии со ссылкой на данные местных миграционных служб.
«Численность россиян составляет 5-6 тысяч человек. Из них до тысячи человек приходится на туристов», - уточнили в дипмиссии.
Сегодня утром аэропорт Бали был закрыт на сутки, так как слой пепла, образовавшийся в результате извержения вулкана, достиг воздушного пространства над аэровокзалом.
На прошлой неделе на Бали произошло три извержения вулкана Агунга. Власти потребовали срочной эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе 5-8 километров от вулкана, сообщает «Интерфакс».
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