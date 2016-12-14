Заксобрание Петербурга одобрило повышение пенсионного возраста для чиновников
Депутаты заскобрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста для госслужащих.
В соответствии с документом мужчины будут выходить на пенсию в возрасте 65 лет, женщины – 63 лет. Норма будет вводиться в действие поэтапно – до 2026 и 2033 годов соответственно.
Наряду с этим увеличивается стаж, необходимый для получения пенсии за выслугу лет – с 10 до 15,5 лет. Это правило вступит в силу уже с начала будущего года.
В поддержку законопроекта проголосовал 41 депутат заксобрания, сообщает порта «Санкт-Петербург.ру».
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