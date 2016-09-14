В РФ закрыли работу «Туркменских авиалиний»
Россия закрыла небо для компании «Туркменские авиалинии». Причиной такого решения Росавиации стали долги.
В 2016 году организация неоднократно обещала погасить долги, однако гарантийные обязательства до сих пор не выполнены. Задолженность компании составляет около 220 тысяч долларов. Долги накопились за аэронавигационное обслуживание самолетов, уточняет РБК.
В РФ отмечают, что как только компания погасит долги, она может восстанавливать свою деятельность. «Туркменские авиалинии» выполняют из Ашхабада в Москву и Санкт-Петербург, а также транзитные полеты в Минск, Бирмингем и Лондон.
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