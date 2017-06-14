Законопроект о реновации прошел в Госдуме третье чтение

Депутаты одобрили в третьем (окончательном) чтении законопроект о реновации жилья в Москве.

В поддержку документа проголосовали 399 парламентариев, передает НСН со ссылкой на РБК. Следующий этап – рассмотрение его Советом Федерации.

Окончательно количество домов, которые будут снесены в Москве в рамках программы реновации, определится по результатам голосования. Оно заканчивается 15 июня. Ранее сообщалось, что против сноса высказались жильцы примерно 100 пятиэтажек, включенных в предварительный список.

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