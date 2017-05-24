Законопроект о регулировании работы мессенджеров внесен в Госдуму
Госдума рассмотрит законопроект об обязательной идентификации пользователей мессенджеров.
Согласно пояснительной записке, организатор обмена мгновенными сообщениями должен будет обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в устанавливаемом правительством РФ порядке.
Предполагается, что идентификация пользователей будет производиться с использованием абонентского номера связи.
Кроме того, мессенджеры будут обязаны обеспечивать рассылку электронных сообщений по инициативе органов государственной власти.
В случае неисполнения мессенджером требований доступ к данному сервису может быть ограничен. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2018 года, сообщает «Интерфакс».
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