Законопроект о регулировании работы мессенджеров внесен в Госдуму

Госдума рассмотрит законопроект об обязательной идентификации пользователей мессенджеров.

Согласно пояснительной записке, организатор обмена мгновенными сообщениями должен будет обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в устанавливаемом правительством РФ порядке.

Предполагается, что идентификация пользователей будет производиться с использованием абонентского номера связи.

Кроме того, мессенджеры будут обязаны обеспечивать рассылку электронных сообщений по инициативе органов государственной власти.

В случае неисполнения мессенджером требований доступ к данному сервису может быть ограничен. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2018 года, сообщает «Интерфакс».