Законопроект против живодеров прошел первое чтение в Думе

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает усиление наказания за жестокое обращение с животными.

Глава думского комитета по экологии отметил, что ко второму чтению парламентарии намерены расширить состав преступления, поскольку сейчас он «достаточно заужен». По его словам, это серьезно ограничивает действия правоохранителей, передает РИА «Новости». Предполагается, что во втором чтении документ будет рассмотрен 8 декабря.

Авторами проекта выступают ряд депутатов от «Единой России» и «Справедливой России». В настоящее время максимальное наказание для живодеров составляет два года лишения свободы. Парламентарии предлагают увеличить его до пяти лет заключения.