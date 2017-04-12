Законопроект о полномочиях полицейских отозван из Госдумы

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев отозвали свой законопроект о полномочиях сотрудников полиции.

Пискарев рассказал ТАСС, что документ передан для дальнейшего осуждения во Фракцию «Единая Россия» и ее экспертный совет.

Ранее вице-спикер Госдумы и секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил, что члены фракции не поддержат законопроект, поскольку он поступил в парламент без обсуждения.

Документ, в частности, предусматривает возможность применения полицейскими огнестрельного оружия в толпе. При этом устанавливает запрет на стрельбу по женщинам с признаками беременности.