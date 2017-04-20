Законопроект об отзыве у террористов гражданства РФ отправили на доработку

Законопроект, который предусматривает отмену решения о приобретении гражданства России в отношении лиц, осужденных за терроризм, отозван из Госдумы для доработки.

Источник в думе пояснил «Интерфаксу», что причиной тому стали технические замечания к тексту документу, которые необходимо срочно устранить. После этого законопроект будет перевнесен в нижнюю палату российского парламента.

Авторами документа выступили лидеры думских фракций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу, отметив, что она коснется лиц, получивших российское гражданство в качестве второго.