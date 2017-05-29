Законопроект об ИПК отложили в «долгий ящик»

Кабмин отложил на неопределенный срок обсуждение разработанного Минфином и Центробанком законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

Старт публичному обсуждению документа будет дан только после политического решения о проведении пенсионной реформы. Оно будет принято только после президентских выборов, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на «Известия». Это означает, что первоначальная идея ИПК может претерпеть серьезные изменения, а ее реализация начнется не ранее 2020 года.

Согласно задумке Минфина и ЦБ, работодатели должны перечислять от одного до шести процентов зарплаты каждого сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. Эти средства и составят ИПК и будут являться юридической собственностью гражданина.