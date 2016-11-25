Законопроект об опасном вождении внесен на рассмотрение Госдумы
Законопроект, предусматривающий наказание для водителей за опасное вождение внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента.
Документ содержит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В соответствии с ними за действия, квалифицируемые как опасное вождение, водителям будет грозить штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщает агентство «Экономика сегодня».
В правительстве пояснили, что законопроект призван ужесточить ответственность за нарушения ПДД и повысить безопасность на дорогах.
Несколькими месяцами ранее запрет на опасное вождение был закреплен в ПДД.
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