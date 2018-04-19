Законопроект о культуре отложили в «долгий ящик»

Разработка документа начнется не ранее инаугурации Владимира Путина.

Ему же принадлежит и инициатива создания законопроекта. Ранее предполагалось, что документ поступит на рассмотрение Думы уже в мае. Теперь же существует большая вероятность того, что работа над ним не будет закончена и к середине лета.

Из-за предложения Путина парламентарии отказались от дальнейшей работы над проектом закона об основах культурной политики, которая велась на протяжении нескольких лет. При этом зампред Комитета по культуре Елена Драпеко отмечала, что проект достаточно хорош, а некоторые положения вполне можно скорректировать ко второму чтению. Впрочем, у ряда парламентариев на это счет иное мнение. Они считают, что проект уже морально устарел и не решит «больных» вопросов отрасли.

Что касается нового законопроекта, то вскоре в работу над ним должны будут включиться сенаторы. В Думе же настаивают на том, что основными авторами и соавторами проекта должны стать деятели культуры и работники данной сферы, сообщает «Парламентская газета».