Законопроект об аккредитации визовых центров отозвали из Госдумы

Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

При этом он отметил, что продолжит с коллегой Олегом Морозовым добиваться внесения соответствующего закона в ходе осенней сессии, передает «Интерфакс».

Ранее Косачев заявил, что законопроект не нацелен на закрытие визовых центров, он призван защитить граждан России от недобросовестных производителей данных услуг.

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ» был внесен сенаторами Константином Косачевым и Олегом Морозовым. Они предложили возложить на МИД обязанность по аккредитации компаний, оформляющих визы.