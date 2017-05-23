Законодатели защитят персональные данные граждан

Думский комитет по конституционному законодательству и Совет Госдумы одобрили к принятию в первом чтении законопроекта, содержащего поправки в закон «О персональных данных» и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Документ обязывает операторов персональных данных уведомлять уполномоченный орган о любых утечках. Проект был внесен в Думу несколько лет назад, но с тех пор не утратил актуальности. Более того, она только усилилась, полагает один из разработчиков – директор по стратегическим проектам в Институте исследований Интернета Ирина Левова.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова рассказала «Парламентской газете», что положения проекта касаются только случаев несанкционированного доступа к персональным данным.

«Для нас особо важна новелла, согласно которой персональные данные обрабатываются операторами для определенных целей. С одной стороны, мы облегчаем их положение, давая ясность, а с другой — фиксируем, что если утечка данных произошла, то компания понесёт за это ответственность», - пояснила она.

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Места: Россия
Организации: Дума, Совет Федерации
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