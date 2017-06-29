Законодатели США продолжают эпопею с санкциями против РФ
Сенат США отправил в Палату представителей доработанный законопроект о расширении санкций против России.
По словам сенатора Бена Кардина, технические погрешности были устранены без внесения существенных изменений в проект, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Новые ограничения предусматривают значительное сокращение максимального срока рыночного финансирования банков РФ, на которые распространяются ранее введенные санкции, и находящихся под санкциями компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.
Некоторое время назад Сенат одобрил законопроект, однако в Палате представителей заявили о том, что это было сделано с нарушениями положений американской конституции.
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