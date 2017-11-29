Законодатели предложили смягчить наказание СМИ-иноагентам

Сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников подготовили законопроект, содержащий поправки к недавно принятому закону о СМИ-иноагентах.

По словам авторов проекта, инициатива обусловлена обязательностью соблюдения принципа соразмерности административной ответственности причиненному вреду и степени общественной опасности правонарушения. Так, размер административного штрафа в документе предлагается установить в 10 тысяч рублей для физических лиц и в 50 тысяч рублей – для должностных лиц.

Это гораздо ниже санкций, предусмотренных для НКО-иностранных агентов. В то же время за повторное или грубое нарушение допущенное СМИ-иноагентом, парламентарии предлагают установить штрафы в повышенном размере.

В интервью «Парламентской газете» Клишас отметил, что предлагаемые санкции ниже тех, что предусмотрены законодательством США. Они ориентированы на предупреждение неправомерных действий в отношении отечественных СМИ со стороны других государств, где их деятельность ограничивается.