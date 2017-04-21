Законодатели Петербурга высказались против референдума по Исаакию
Комитет по законодательству парламента Санкт-Петербурга считает, что референдум о передаче РПЦ Исаакиевского собора противоречит российским законам.
В комитете отметили, что законодательство предписывает передать Исаакий РПЦ, тогда как граждане на референдуме могут проголосовать против этого.
Кроме того, глава комитета Денис Четырбок добавил, что законодательство запрещает выносить на голосование вопросы, уже урегулированные нормативными документами. Он также упомянул о нечеткости формулировок вопросов референдума, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
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