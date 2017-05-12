Законодатели Петербурга обсудят возможность референдума о передаче РПЦ Исаакия
Законодательное собрание Санкт-Петербурга планирует 17 мая рассмотреть по существу вопрос о проведении референдума по передаче Исаакиевского собора РПЦ.
Ранее ЗакС неоднократно откладывал обсуждение этой темы по причине того, что комитет по законодательству считал неточными вопросы, которые планировалось задать гражданам в ходе референдума, передает портал «Санкт-Петербург.ру».
О передаче собора РПЦ в начале года заявил петербургский губернатор Георгий Полтавченко. Позднее Смольный обнародовал соответствующий план, но протестов общественности назвал его неофициальным.
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