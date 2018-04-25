Законодатели хотят ужесточить наказание за нелегальные свалки

Депутаты петербургского заксобрания разрабатывают поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие увеличение штрафов за организацию незаконных свалок мусора.

Сейчас максимальный размер штрафа составляет 100 тысяч рублей. Авторы инициативы отмечают, что он не соответствует ущербу, который наносят экологии свалки. Они предлагают штрафовать за подобные нарушения на суммы от 500 тысяч до пяти миллионов рублей, передает «Экономика сегодня».

Кроме того, законодатели предлагают предоставить правоохранительным органам дополнительные надзорные полномочия, а также расширить список мусора, включив в него строительные и бытовые отходы.