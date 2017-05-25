Законодатели грозят зацеперам административным арестом

Мосгордума предложила внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающих ответственность граждан за проезд на крышах вагонов поездов, электричек и других видов транспорта – так называемых зацеперов.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рассмотрит проект столичных законодателей 25 мая. Глава комитета Тамара Плетнева сообщила «Парламентской газете», что склоняется в пользу положительного заключения по данному проекту. Она подчеркнула, что противоправные действия на транспорте следует не только пресекать по факту совершения, но и вести профилактическую работу.

Авторы инициативы предлагают ввести дифференцированную ответственность для зацеперов. Так, в российских регионах им будет грозить штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге нарушителей предлагается наказывать строже – размер штрафа составит от трех до четырех тысяч рублей. Повторно совершенный проступок может повлечь за собой арест до 15 суток.

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Теги:
Организации: Дума, Мосгордума
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