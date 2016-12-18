ВБС закончит расследование в отношении Поветкина в 2017 году
Всемирный боксерский совет (ВБС) завершит расследование в отношении Александра Поветкина, заподозренного в употреблении допинга, в начале следующего года.
Президент ВБС Маурисио Сулейман пояснил ТАСС, что расследование уже начато, однако из-за близости новогодних праздников и большого количества выходных на него остается мало времени. Поэтому результаты будут только в 2017 году.
Ранее стало известно об обнаружении в допинг-пробе Поветкина запрещенного вещества остарина. По этой причине был отмене бой россиянина с канадским спортсменом Вермейном Стиверном. Вместо него Поветкин встретился на ринге с французом Жоаном Дюопа, которого отправил в нокаут в шестом раунде поединка.
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