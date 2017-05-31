Закончилось судебное следствие по делу Немцова
В столичном окружном военном суде завершилось судебное следствие по делу об убийстве Бориса Немцова.
Представитель потерпевших Вадим Прохоров рассказал РИА «Новости», что 1 июня начнутся прения сторон. Первым выступит обвинение, затем представители семьи погибших, после чего наступит очередь адвокатов подсудимых.
В суде участвуют присяжные заседатели. В связи с этим обвинение не будет просить о конкретном наказании. Сторонам предстоит высказать свое мнение о степени доказанности обвинений, которые предъявлены подсудимым, и доказательства.
Немцов был убит в феврале 2015 года в центре Москвы. По версии следствия, он был застрелен Зауром Дадаевым, которому помогали еще четыре подельника.
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