Закончилось судебное следствие по делу Немцова

В столичном окружном военном суде завершилось судебное следствие по делу об убийстве Бориса Немцова.

Представитель потерпевших Вадим Прохоров рассказал РИА «Новости», что 1 июня начнутся прения сторон. Первым выступит обвинение, затем представители семьи погибших, после чего наступит очередь адвокатов подсудимых.

В суде участвуют присяжные заседатели. В связи с этим обвинение не будет просить о конкретном наказании. Сторонам предстоит высказать свое мнение о степени доказанности обвинений, которые предъявлены подсудимым, и доказательства.

Немцов был убит в феврале 2015 года в центре Москвы. По версии следствия, он был застрелен Зауром Дадаевым, которому помогали еще четыре подельника.