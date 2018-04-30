Закончено строительство первой нитки «Турецкого потока»

«Газпром» закончил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока».

В компании уточнили, что речь идет об укладке у черноморского побережья Турции. В настоящее время ведется сооружение приемного терминала в поселке Кыйыкей.

«С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены», - отметили в «Газпроме».

В компании рассказали о высоких темпах строительства газопровода, передает РИА «Новости». По двум ниткам возведено свыше 1161 километра морского нефтепровода, что составляет 62% от общей протяженности.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство через Черное море газопровода из двух ниток для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Работы планируют завершить в декабре 2019 года.