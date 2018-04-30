Закончено строительство первой нитки «Турецкого потока»
«Газпром» закончил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока».
В компании уточнили, что речь идет об укладке у черноморского побережья Турции. В настоящее время ведется сооружение приемного терминала в поселке Кыйыкей.
«С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены», - отметили в «Газпроме».
В компании рассказали о высоких темпах строительства газопровода, передает РИА «Новости». По двум ниткам возведено свыше 1161 километра морского нефтепровода, что составляет 62% от общей протяженности.
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство через Черное море газопровода из двух ниток для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Работы планируют завершить в декабре 2019 года.
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