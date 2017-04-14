Закон о запрете неблагозвучных имен рассмотрит сегодня Госдума

Сегодня Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий использовать в качестве имен аббревиатуры, цифры и нецензурные слова.

Согласно действующему законодательству, ЗАГСы не вправе отказать родителям, если они хотят назвать ребенка, например, Люцифером. Кроме того, в 2002 году родители попытались записать своего ребенка под именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных—Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года).

Согласно проекту закона, имя не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности, сообщает «Национальная служба новостей».

В пояснительной записке к проекту закона приводятся необычные имена, которые давали детям в Москве: Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Апрель, Принцесса Даниэлла, Океана, София-Солнышко.