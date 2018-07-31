«Закон Яровой» проигнорировали все операторы связи в России

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что интернет-компании России до сих пор не выполняют требования «закона Яровой», согласно которому они должны хранить разговоры и переписки пользователей.

Он пояснил, что дублирование информации операторов приведет к колоссальным денежным затратам. К тому же, по его словам, компаниям до сих пор не разъяснили, каким образом придётся предоставлять информацию правоохранительным органам.

По словам Дмитрия Мариничева, «закон Яровой» ставит для интернет-компаний некорректную задачу.

С 1 июля 2018 года все операторы связи и организаторы распространения информации должны были приступить к хранению переписки и переговоров пользователей в течение полугода, отмечает «НСН».

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