«Закон Яровой» поднимет цены на услуги связи в России

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) уверяет, что способ реализации «закона Яровой» о сроках и объемах хранения операторами связи текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков и видео, в несколько раз увеличивает потенциальные расходы компаний, сообщает Kommersant.ru.

С 2019 года в рамках закона крупным операторам придется хранить по 20 эксабайт информации. Это может привести к кратному подорожанию услуг связи и повысить уровень инфляции в стране на 1-2 процентных пункта.

Предприниматели просят правительство определиться с целесообразностью проведения предварительных испытаний «закона Яровой».

С 1 января 2019 года объем хранимой информации только для одного крупного оператора потребует примерно 1 трлн рублей. Общие расходы всех участников рынка достигнут примерно 10 трлн рублей.

В пресс-службе Минкомсвязи не стали комментировать выводы РСПП.

В действующей редакции закон с 1 июля 2018 года обязывает интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. Содержание сообщений, включая текст, голос и видео, нужно хранить до шести месяцев.

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