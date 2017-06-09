Закон о реновации прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект о реновации жилья в Москве.

Документ поддержали 406 парламентарием. Проголосовали против и воздержались по двое депутатов.

После первого чтения к документу поступило свыше 130 поправок от парламентариев и кабмина. Подавляющее большинство из них Госдума приняла полностью или частично, передает ТАСС.

Согласно одной из них, жильцы коммуналок, включенных в программу реновации, в ходе расселения должны получить отдельные квартиры. При этом подчеркивается, что предоставление им комнат в других коммунальных квартирах не допускается.