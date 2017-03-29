Закон о единстве российской нации переименуют

Закон «О единстве российской нации», работа над которым идет в настоящее время, получит другое название.

«Я не знаю, как будет называться, но точно не первоначальный вариант», - рассказал «Интерфаксу» глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Он пояснил, что название закона вызвало большой резонанс, хотя назначение нормативного акта – «убирать острые углы».

Собеседник агентства также добавил, что сфера межнациональных отношений является очень «чувствительной».

В то же время Баринов отметил, что российская нация как таковая уже давно существует. «Есть понятие о российской нации в стратегии госнацполитики. Да, мы все разные, разных национальностей, говорящие на разных языках, исповедующие разные религии. Но все мы представляем наш единый народ», - сказал он.

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