Закон об акционировании «Почты России» может появиться весной

В Минкомсвязи преполагают, что закон об акционировании «Почты России» может быть принят в ближайшее время – в весеннюю сессию Госдумы. Об этом заявил глава ведомства Николай Никифоров.

«Мы считаем, что никаких препятствий для рассмотрения закона об акционировании на сегодня нет», - цитирует министра РИА «Новости». Он добавил, что рассчитывает на поддержку парламентариев, поскольку стратегия развития компании понятна и есть динамика.

Ранее МИ сообщили, что наряду с акционирование «Почты России» может быть проведена и ее приватизация. Однако Никифоров опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что речь о приватизации компании не идет, необходимости в привлечении частных инвесторов нет.