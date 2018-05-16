Заключенным заменят тюрьму на принудительные работы
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу о возможности замены тюремного наказания на принудительные работы.
«Такая норма призвана способствовать исправлению заключенных и недопущению повторных правонарушений», – отмечается в релизе, который приводит газета «Известия».
В документе подчеркивается, что возможность заменить тюрьму на принудительные работы может быть предоставлена только за нарушения небольшой или средней тяжести.
По мнению Москальковой, принудительные работы поспособствует социализации заключенных. Кроме того, таким образом они смогут возместить материальный ущерб пострадавшим от их действий лицам, сообщает «Федерал пресс».
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