Заключенным могут разрешить навещать детей в праздники

На рассмотрение профильных комитетов Госдумы поступил пакет правительственных законопроектов, предусматривающих ряд поблажек для заключенных.

В частности, заключенные могут получить право на четыре краткосрочных (не более 15 суток) поездки домой в год для свидания с детьми, а также на прогулки с ними за пределами исправительного учреждения в парздники и выходные дни.

Тем заключенным, которые не замечены в нарушении режима, последние полгода срока могут разрешить отбыть вне колонии. Они смогут жить вместе с семьей, но при этом будут находиться под надзором администрации. По мнению авторов законопроектов, это будет способствовать успешной адаптации заключенных к нормальной жизни, сообщают «Известия».

Указанные льготы будут распространяться на женщин-заключенных, имеющих детей в возрасте до14 лет или детей-инвалидов, и мужчин, которые являются единственными родителями в семье. Вместе с тем нововведения не коснутся лиц, осужденных по статьям о терроризме, за особо тяжкие преступления, а также совершенные в отношении несовершеннолетних преступления.