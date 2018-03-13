Заключенные смогут принимать участие в воспитании детей

Заключенные смогут общаться со своими детьми по телефону и видеосвязи. Соответствующий законопроект готовит ко внесению на рассмотрение в Госдуму глава Комитета Совета Федерации по Регламенту Андрей Кутепов.

По его словам, дети, переданные под опеку на время нахождения матери в местах лишения свободы, не имеют возможности с ней общаться, несмотря на современные возможности связи.

«Опекуны, которые не связаны родством с ребенком, в основном не заинтересованы сохранять детско-родительские отношения, не предпринимают попыток организации встреч, поддержки отношений посредством сотовой связи, интернет-ресурса», - пояснил инициативу Кутепов.

Он также подчеркнул, что органы опеки часто ставят клеймо неблагополучных на родителей, отбывающих тюремное наказание, хотя они не лишены и не ограничены в родительских правах.

«Таким образом разрывается психологическая связь матери и ребенка, и чем старше был при разлуке с мамой ребенок, имевший ранее тесную связь с ней, тем больнее этот разрыв», - пояснил парламентарий.

Если поправки будут одобрены, опекуны или попечитель должны будут предусматривать возможность общения между родителями и детьми. Кроме того, предлагаются изменения в статью 66 Семейного кодекса, с целью закрепления в законодательстве права родителя, находящегося в тюрьме, на общение с ребенком и участие его в воспитании, пишет «Парламентская газета».