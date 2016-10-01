Заключен под стражу подозреваемый в привлечении подростков к работе гей-клубов

Пресненский суд Москвы принял решение бывшего оперуполномоченного угрозыска ОМВД по району Перово Александра Рубанова, первого из восьми фигурантов дела о вымогательстве с посетителей гей-притонов в Москве.

- Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Рубанова меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября, - огласила решение судья Татьяна Васюченко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бывшего полицейского подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК «Организация занятия проституцией с участием несовершеннолетних», «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества и участие в нем». Кроме того, не все участники преступного сообщества установлены», - сказал следователь в Пресненском суде Москвы.

По данным следствия, подозреваемый создал преступную группу. Для занятия проституцией сообщество привлекало лиц мужского пола, в том числе и тех, кому не было 14 лет.

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