В Закарпатье дни Хэллоуина объявлены выходными

Председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль подписал распоряжение о том, что жители области получат три выходных подряд – с воскресенья, 30 октября по вторник, 1 ноября, чтобы почтить память усопших.

- Рабочий день перенесен для того, чтобы жители Закарпатья могли посетить могилы своих родных и близких в других районах области или регионах Украины, - цитирует УНИАН представителя Закарпатской обладминистрации.

В Закарпатье в Хэллоуин совпадает с Днем всех святых, в который западные христиане поминают умерших.

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