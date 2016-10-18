В Закарпатье дни Хэллоуина объявлены выходными

Председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль подписал распоряжение о том, что жители области получат три выходных подряд – с воскресенья, 30 октября по вторник, 1 ноября, чтобы почтить память усопших.

- Рабочий день перенесен для того, чтобы жители Закарпатья могли посетить могилы своих родных и близких в других районах области или регионах Украины, - цитирует УНИАН представителя Закарпатской обладминистрации.

В Закарпатье в Хэллоуин совпадает с Днем всех святых, в который западные христиане поминают умерших.