США не заинтересованы в смене власти в КНДР

США не намерены добиваться смены власти в КНДР или искать конфликта, сообщила исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

По ее словам, Соединенные Штаты стараются разрешить эту проблему посредством мирной денуклеаризации Корейского полуострова.

Вместе с тем она отметила, что США и их союзники продолжают работу над набором ответных мер в связи с политикой КНДР.

Северная Корея 16 апреля провела очередную попутку ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась неудачной, сообщает ТАСС.