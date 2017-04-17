США не заинтересованы в смене власти в КНДР
США не намерены добиваться смены власти в КНДР или искать конфликта, сообщила исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.
По ее словам, Соединенные Штаты стараются разрешить эту проблему посредством мирной денуклеаризации Корейского полуострова.
Вместе с тем она отметила, что США и их союзники продолжают работу над набором ответных мер в связи с политикой КНДР.
Северная Корея 16 апреля провела очередную попутку ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась неудачной, сообщает ТАСС.
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