МУС заинтересовался военными преступлениями американцев в Афганистане
Международный уголовный суд (МУС) намерен в ближайшее время инициировать расследование в отношении американских военнослужащих. Они подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Афганистане в 2003-2005 годах.
Речь идет об отношении военнослужащих США к задержанным ими людям. Суд подозревает американских военных в особо жестоком обращении с указанными лицами, подрывающем основополагающее человеческое достоинство, сообщает «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ.
США ввели войска в Афганистан в 2001 году для борьбы с талибами. Американский военный контингент должны был покинуть страну в 2014-м, однако власти Афганистана попросили оставить его часть в помощь местным силам безопасности.
Следующая новость В Алабаме взорвался бензопровод
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии