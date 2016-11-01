МУС заинтересовался военными преступлениями американцев в Афганистане

Международный уголовный суд (МУС) намерен в ближайшее время инициировать расследование в отношении американских военнослужащих. Они подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Афганистане в 2003-2005 годах.

Речь идет об отношении военнослужащих США к задержанным ими людям. Суд подозревает американских военных в особо жестоком обращении с указанными лицами, подрывающем основополагающее человеческое достоинство, сообщает «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ.

США ввели войска в Афганистан в 2001 году для борьбы с талибами. Американский военный контингент должны был покинуть страну в 2014-м, однако власти Афганистана попросили оставить его часть в помощь местным силам безопасности.