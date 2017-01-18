В СБУ заинтересовались предложением Савченко отдать Крым в обмен на Донбасс

Заявление депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что нынешней украинской власти необходимо отказаться от Крыма в обмен на Донбасс, вызвало реакцию в Службе безопасности Украины.

- Мы обязательно дадим правовую оценку высказываниям Савченко. Но пока что рано говорить – ведет ли это высказывание к какой-то легитимизации оккупации Крыма или же это просто мысль, которую она неосторожно сформулировала. Но мы однозначно обратили внимание на ее заявление, — цитирует руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука РИА «Новости» со ссылкой на украинское интернет-издание «Обозреватель».

Ранее Савченко заявила, что ситуацию в Донбассе, где украинские власти проводят военную операцию против ополченцев, можно урегулировать лишь мирным путем. По ее словам, вернуть Украине Донбасс можно лишь за столом переговоров, при этом «на время» отказавшись от притязаний на Крым.