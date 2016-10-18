Захвативший заложников в супермаркете в Брюсселе мужчина задержан
Правоохранительные органы Бельгии задержали мужчину, захватившего несколько заложников в пригороде Брюсселя.
По свидетельству очевидцев, преступник не оказал сопротивления и сдался полицейским добровольно, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бельгийские СМИ.
Никто из заложников не пострадал.
Полиция проверяет версию о том, что захват заложников был связан с неудавшимся ограблением.
Ранее очевидцы утверждали, что вооруженный ножом злоумышленник не выдвигал никаких требований, лишь несколько раз повторив, что не хочет в тюрьму.
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