Захвативший заложников в супермаркете в Брюсселе мужчина задержан

Правоохранительные органы Бельгии задержали мужчину, захватившего несколько заложников в пригороде Брюсселя.

По свидетельству очевидцев, преступник не оказал сопротивления и сдался полицейским добровольно, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бельгийские СМИ.

Никто из заложников не пострадал.

Полиция проверяет версию о том, что захват заложников был связан с неудавшимся ограблением.

Ранее очевидцы утверждали, что вооруженный ножом злоумышленник не выдвигал никаких требований, лишь несколько раз повторив, что не хочет в тюрьму.