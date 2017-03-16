Захвативший банк в немецком Дуйсбурге преступник отпустил одну заложницу

Одна из женщин, оказавшихся в заложницах в результате захвата вооруженным преступником банка Sparkasse в немецком Дуйсбурге, вышла из здания, ее допрашивают следователи.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали около банка двух подозрительных граждан, которые могут быть причастными к преступлению. Об этом ТАСС сообщила представитель немецкой полиции.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил отделение банка Sparkasse, в котором находилось как минимум два человека. Точное число заложников преступника до сих пор неизвестно.

- К настоящему моменту мы можем сказать, что неизвестный человек находится с оружием в здании банка. Вместе с ним там несколько сотрудников отделения, точное число сказать не можем. Мы пока не квалифицируем это как захват заложников, поскольку злоумышленник не выставлял никаких требований. Кроме того, мы не знаем, находятся ли сотрудники в одном помещении с вооруженным мужчиной, контакт с ним устанавливается, - сообщила представительница правоохранительных органов.

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