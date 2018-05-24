Захват заложников в столице закончился смертью одного из них
Один из трех человек, захваченных в заложники на востоке Москвы, скончался от нанесенных ему телесных повреждений.
Еще двое заложников – женщина и ребенок – не пострадали. Они уже освобождены сотрудниками полиции и военнослужащими Росгвардии.
Удерживавший людей злоумышленник задержан. Он умышленно нанес себе ножевое ранение, поэтому его отвезли в больницу, рассказали ТАСС в главке МВД по Москве.
По данным СМИ, семью из трех человек захватил в заложники 57-летний мужчина, проживавший с ними в одной квартире. Предполагается, что конфликт произошел на бытовой почве.
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