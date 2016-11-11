Захаровой ничего не известно о запрете на въезд в Россию бывшему послу США Макфолу

Выступая в эфире телеканала «Дождь», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ничего не знает о запрете на въезд в Россию бывшему послу США в Москве Майклу Макфолу.

- Я эти списки не составляю, - цитирует Захарову ТАСС.

Ранее Макфол сообщил на своей странице в твиттере, что не может приехать в Россию, так как внесен в «санкционный список Кремля» за тесные связи с президентом США Бараком Обамой.

Россия, в отличие от стран Запада, не публикует свои «санкционные списки», объясняя это защитой личных данных.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: санкции
Организации: МИД
Следующая новость В сеть выложили шпионские фото BMW X5 2018

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО