Захаровой ничего не известно о запрете на въезд в Россию бывшему послу США Макфолу

Выступая в эфире телеканала «Дождь», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ничего не знает о запрете на въезд в Россию бывшему послу США в Москве Майклу Макфолу.

- Я эти списки не составляю, - цитирует Захарову ТАСС.

Ранее Макфол сообщил на своей странице в твиттере, что не может приехать в Россию, так как внесен в «санкционный список Кремля» за тесные связи с президентом США Бараком Обамой.

Россия, в отличие от стран Запада, не публикует свои «санкционные списки», объясняя это защитой личных данных.