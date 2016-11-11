Захаровой ничего не известно о запрете на въезд в Россию бывшему послу США Макфолу
Выступая в эфире телеканала «Дождь», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ничего не знает о запрете на въезд в Россию бывшему послу США в Москве Майклу Макфолу.
- Я эти списки не составляю, - цитирует Захарову ТАСС.
Ранее Макфол сообщил на своей странице в твиттере, что не может приехать в Россию, так как внесен в «санкционный список Кремля» за тесные связи с президентом США Бараком Обамой.
Россия, в отличие от стран Запада, не публикует свои «санкционные списки», объясняя это защитой личных данных.
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