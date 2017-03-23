Захарова заподозрила Запад в подготовке срыва ЧМ-2018

Официальный представитель МИД РФ заподозрила страны Запада в подготовке кампании по срыву чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

По ее словам, в скором времени следует ожидать начала активных действий западного мира в отношении проводимого в России мероприятия и по его подготовке. И целью, конечно, будет его срыв.

Захарова также предположила, что для этих целей будут использованы информационные возможности, влияние на общественное мнение, а также следует ожидать различных сюрпризов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года, сообщает «Интерфакс».