Захарова заподозрила Запад в подготовке срыва ЧМ-2018
Официальный представитель МИД РФ заподозрила страны Запада в подготовке кампании по срыву чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.
По ее словам, в скором времени следует ожидать начала активных действий западного мира в отношении проводимого в России мероприятия и по его подготовке. И целью, конечно, будет его срыв.
Захарова также предположила, что для этих целей будут использованы информационные возможности, влияние на общественное мнение, а также следует ожидать различных сюрпризов.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года, сообщает «Интерфакс».
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