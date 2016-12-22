Захарова задала вопросы ПАСЕ после исключения Савченко из украинской делегации

Отсутствие реакции Парламентской ассамблеи Совета Европы на исключение депутата Надежды Савченко из украинской делегации удивляет и забавляет одновременно. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы же все хорошо помним, что требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось на утверждении, что она является членом ПАСЕ. И сама ПАСЕ эту легенду очень активно продвигала. Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент. А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Захаровой в Facebook.

В четверг Рада приняла решение исключить Савченко из украинской делегации в ПАСЕ. Выступавшие отмечали, что приняв участие в переговорах с лидерами ДНР и ЛНР, депутат «опозорила Украину» и «угрожает национальной безопасности страны». При этом в самом постановлении указывается, что Савченко вывели из ПАСЕ на том основании, что она была включена в делегацию только для того, чтобы вызволить ее из российской тюрьмы.

«ПАСЕ безмолвствует. А почему? Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?», — задала вопросы ПАСЕ Захарова.