Захарова возглавила сентябрьский рейтинг самых цитируемых блогеров России

В сентябрьском рейтинге самых цитируемых блогеров официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обошла главу Чечни Рамзана Кадырова. Такой вывод сделала компания «Медиалогия» на основании проведенного ею исследования, - сообщает «Лениздат».

Индекс Захаровой составил 576,12 пункта, Кадыров набрал 414,66 пункта. 305,87 пункта набрала дебютант рейтинга Екатерина Кронгауз, которая рассказала историю о московском учителе, на протяжении 16 лет имевшем интимные отношения с ученицами.

Четвертую строку рейтинга занял мэр Москвы Сергей Собянин, а на пятое место «Медиалогия» поставила бывшего официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина.

В первую десятку попали также бывший омбудсмен по правам ребенка Павел Астахов, глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, глава Татарстана Рустам Минниханов, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и глава Крыма Сергей Аксенов.

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