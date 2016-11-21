Захарова включена в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии Би-би-си

Корпорация «Би-би-си» составила традиционный список 100 самых влиятельных женщин мира, в который включила двух россиянок – официального представителя МИД РФ Марию Захарову и информатора WADA легкоатлетку Юлию Степанову.

«Она первая женщина в истории ведомства, занявшая этот пост, и она производит фурор благодаря своему бойцовскому и яркому стилю», - цитирует ТАСС характеристику, данную «Би-би-си» Захаровой.

В разделе «политика» помимо Захаровой фигурируют также активист Алин Мукови Неема из ДРК, певица и защитница демократических ценностей Денис Хо из Гонконга, пакистанская активистка Карима Балоч и французский политик Рашида Дати.

Рейтинг включает в себя также направления «искусство», «бизнес», «здоровье», «права человека», «журналистика», «религия», «наука и техника», «спорт».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: МИД
Следующая новость На Украине собираются проверить «честность» деклараций Тимошенко и Ляшко

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО