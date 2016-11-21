Захарова включена в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии Би-би-си

Корпорация «Би-би-си» составила традиционный список 100 самых влиятельных женщин мира, в который включила двух россиянок – официального представителя МИД РФ Марию Захарову и информатора WADA легкоатлетку Юлию Степанову.

«Она первая женщина в истории ведомства, занявшая этот пост, и она производит фурор благодаря своему бойцовскому и яркому стилю», - цитирует ТАСС характеристику, данную «Би-би-си» Захаровой.

В разделе «политика» помимо Захаровой фигурируют также активист Алин Мукови Неема из ДРК, певица и защитница демократических ценностей Денис Хо из Гонконга, пакистанская активистка Карима Балоч и французский политик Рашида Дати.

Рейтинг включает в себя также направления «искусство», «бизнес», «здоровье», «права человека», «журналистика», «религия», «наука и техника», «спорт».